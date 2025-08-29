Obwohl Rauchen, Dampfen oder Vapen in öffentlichen Verkehrsmitteln grundsätzlich verboten ist, ist es bereits mehrfach vorgekommen, dass Jugendliche auf der Fahrt von Cochem in den Hunsrück im Schulbus geraucht haben. Andere Mitfahrende, die in der Zeitung nicht namentlich genannt werden möchten, wollen das nicht hinnehmen und haben sich darüber beklagt. „Uns war richtig übel und einige von uns hatten auch Kopfschmerzen“, bemerkt einer der Schüler. Schon vor den großen Ferien gab es auf der Fahrt von Cochem in den Hunsrück im Schulbus immer wieder Probleme mit jugendlichen Rauchern. Trotz Beschwerden beim Busfahrer hatte das zuerst aber keine Konsequenzen. „Den einen Busfahrer hat es nicht interessiert“, erklärt der Schüler.

Schüler klagen über Kopfschmerzen und Übelkeit

Die jugendlichen Raucher direkt anzusprechen, haben die Kinder sich aus Angst vor Repressalien aber nicht getraut. Einige waren sogar unsicher, ob das Verdampfen im Gegensatz zum Rauchen vielleicht doch erlaubt sei. Denn die Jugendlichen haben keine herkömmlichen Zigaretten, sondern elektronische Zigaretten (E-Zigaretten) geraucht, beziehungsweise „gevapt“. Laut der Internetplattform Wikipedia ist „Vapen“ die umgangssprachliche Bezeichnung für das Benutzen einer elektronischen Zigarette (E-Zigarette oder Vape), bei dem eine nikotin- oder aromahaltige Flüssigkeit (Liquid) durch Erhitzen verdampft und dann inhaliert wird. Der Begriff stammt vom englischen Wort „ vaping „ und vom englischen Begriff „ vaporizer „ (Verdampfer) ab. Im Gegensatz zum Rauchen wird beim Vapen kein Tabak verbrannt, sondern eine Flüssigkeit verdampft, was als „Dampfen“ bezeichnet wird.

Doch ist das Vapen im Gegensatz zum Rauchen im Personennahverkehr erlaubt? Nein, denn seit Ende 2007 verbietet das Bundesnichtraucherschutzgesetz das Rauchen in öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln grundsätzlich. Im Frühjahr 2024 wurde das Gesetz angepasst und auf den Konsum von E-Zigaretten und Tabakerhitzern sowie das Rauchen und Verdampfen von Cannabisprodukten erweitert.

Beim Verdampfen wird je nach Aroma der benutzten Flüssigkeit ähnlich wie bei der Tabakverbrennung ein intensiver Geruch verbreitet, der bei einigen Schülern im Bus Übelkeit, Kopf- und Halsschmerzen hervorgerufen hat.

Eltern beschweren sich beim Verkehrsunternehmen

Gleich am ersten Schultag nach den Sommerferien haben laut Angaben der Mitfahrenden dieselben jungen Leute wieder mit dem Rauchen beziehungsweise Vapen im Bus angefangen. „Da hatten wir aber einen neuen Busfahrer, der die Jugendlichen angesprochen und dazu aufgefordert hat, das Dampfen zu unterlassen“, sagt der Schüler. Nachhaltig sei das Verbot für die Jugendlichen aber nicht gewesen, denn am Folgetag sei wieder fleißig gedampft worden. Eine Schülerin hat mitgezählt, dass auf einer Fahrt 28-mal an E-Zigaretten gezogen worden sei. Die Schüler haben das Problem im Unterricht thematisiert und auch die Eltern der Kinder suchten schon vor den Sommerferien sowohl bei der Kreisverwaltung als auch beim Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) Rat.

„Zuerst ist nichts passiert, doch jetzt kam eine Antwort des VRM“, erklärt eine Mutter. In dem Antwortschreiben des Qualitätsmanagements des Verkehrsverbunds heißt es, dass die Schüler, die im Bus geraucht haben, inzwischen ermittelt werden konnten. Der VRM stehe diesbezüglich mit der Kreisverwaltung in Verbindung, welche Sanktionen gegen sie ausgesprochen werden können. Das Qualitätsmanagement des ÖPNV geht davon aus, dass sich das Verhalten der Schüler ändern wird und sie im Bus nicht mehr rauchen. Die Antworten des Landkreises auf die Fragen, wie die Verwaltung den Vorfall bewerte und ob Kontrollen oder Präventivmaßnahmen geplant seien, stehen derzeit noch aus.