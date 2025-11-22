IGS-Projekttag in Blankenrath Schüler gehen Rechtsextremismus auf den Grund 22.11.2025, 06:00 Uhr

i Linus, Jamil und Tristan (von links) sind Schüler der IGS Zell. In der Ausstellung "Rechtsaußen - Mittendrin", die derzeit in Blankenrath im Bürgerhaus zu sehen ist, befassen sie sich mit dem Thema Rechtsextremismus. Birgit Pielen

47 Jungen und Mädchen der IGS Zell machen einen Projekttag in der Blankenrather Ausstellung „Rechtsaußen – Mittendrin“. Ein Schüler erzählt, wie er von rechtsextremen Jugendlichen bedroht wurde.

Rechtsextremismus ist eine sehr reale Gefahr. Das wissen die Neuntklässler der IGS Zell nur zu gut. Ein Junge aus ihren eigenen Reihen hat es selbst erlebt. Als die Schüler für eine Projektarbeit die aktuelle Ausstellung „Rechtsaußen – Mittendrin“ im Blankenrather Bürgerhaus besuchen, erzählt er davon.







Artikel teilen

Artikel teilen