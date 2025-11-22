Schüler gehen Rechtsextremismus auf den Grund

47 Jungen und Mädchen der IGS Zell machen einen Projekttag in der Blankenrather Ausstellung „Rechtsaußen – Mittendrin“. Ein Schüler erzählt, wie er von rechtsextremen Jugendlichen bedroht wurde.
Rechtsextremismus ist eine sehr reale Gefahr. Das wissen die Neuntklässler der IGS Zell nur zu gut. Ein Junge aus ihren eigenen Reihen hat es selbst erlebt. Als die Schüler für eine Projektarbeit die aktuelle Ausstellung „Rechtsaußen – Mittendrin“ im Blankenrather Bürgerhaus besuchen, erzählt er davon.