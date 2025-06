Die Schüler der Grundschule sowie der Astrid-Lindgren-Schule in Dohr sammeln bei einem integrativen Spendenlauf Geld für ihre Partnerschule in Ruanda. Es sollen schulische Projekte unterstützt werden.

. Um ihre Partnerschule in Ruanda zu unterstützen, veranstalten die Schüler der Grundschule Dohr sowie der Astrid-Lindgren-Schule am Mittwoch, 18. Juni, 10 Uhr, auf dem Kleinspielfeld der beiden Schulen einen Spendenlauf. Seit rund einem Jahr besteht bereits eine Partnerschaft zwischen der Astrid-Lindgren-Schule in Dohr und Ineza Kabaya, einer Schule im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda.

Ineza Kabaya ist keine gewöhnliche Schule, sondern eine, die sich dafür einsetzt, Kindern und Jugendlichen mit geistiger und körperlicher Behinderung ein lebenswertes Umfeld sowie Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Derzeit besuchen rund 20 Schülerinnen und Schüler die Schule, die mit viel Herz und Hingabe von engagierten Lehrkräften unterstützt wird.

Zwei Schulen engagieren sich

In Zusammenarbeit mit der Grundschule wird die Astrid-Lindgren-Schule nun den inklusiven Spendenlauf veranstalten. „Wir möchten die Partnerschule der Astrid-Lindgren-Schule in Ruanda unterstützen. Die Schule ist auf unsere Hilfe angewiesen, um den Schülerinnen und Schülern dort eine bessere Ausbildung und bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen“, erklärt Regina Haase, Schulleiterin der Grundschule Dohr. Für den anstehenden Lauf suchen die teilnehmenden Schüler noch Sponsoren, die bereit sind, für jede gelaufene, gegangene oder im Rollstuhl zurückgelegte Minute einen bestimmten Betrag zu spenden. Sponsoren können Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn sein. Je mehr Minuten die Kinder in Bewegung sind, desto mehr Spenden können für die Partnerschule in Ruanda gesammelt werden.

Spenden kommen Bildungsprojekten zugute

„Wir freuen uns auf einen sportlichen und erfolgreichen Tag mit vielen engagierten Läuferinnen und Läufern und danken allen Sponsoren für Ihre Unterstützung“, sagt Haase.

Die von den teilnehmenden Schülern auf diese Art und Weise gesammelten Spenden kommen den schulischen Projekten in Ruanda zugute. Beispielsweise sollen die Schulräume in Ineza Kabaya verbessert werden, Lernmaterialien angeschafft und Bildungsprogramme gefördert werden.

Neben den Eltern der Läufer sind auch die Sponsoren als Zuschauer bei der Veranstaltung willkommen.

Weitere mögliche Unterstützer können sich an die Schulleitungen der beiden Schulen wenden unter E-Mail: j.kronibus@sfgm-dohr.de oder schulleitung@gs-dohr.de