Immer wieder kommt es bei Mörsdorf zu Erdbeben. Am Wochenende kam es gleich zu zwei kleineren Beben mit einer Stärke von 1,7 hintereinander. Was steckt dahinter?
In der Nähe des Hunsrückdorfes Mörsdorf kam es am Sonntag zu gleich zwei leichten Erdbeben im Abstand von zehn Minuten. Die Beben ereigneten sich in den frühen Morgenstunden um 6.33 Uhr und 6.43 Uhr, wie Bernd Schmidt vom Landeserdbebendienst beim rheinland-pfälzischen Landesamt für Geologie und Bergbau auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.