Polizei in Cochem warnt Schon wieder Abzocke per Anruf Birgit Pielen 14.01.2026, 16:07 Uhr

i Sofort den Hörer auflegen sollten Menschen, die von angeblichen Polizisten angerufen werden. Bernd Weißbrod. Bernd Weißbrod/dpa

Rund um Cochem, Kaisersesch und Lutzerath sind Telefonbetrüger aktiv. Sie geben sich als Polizeibeamte aus.

Die Polizei in Cochem warnt vor betrügerischen Anrufen, die sich seit 13 Uhr am Mittwoch, 14. Januar, häufen. Betroffen sind die Gebiete rund um Cochem, Kaisersesch und Lutzerath. Dabei handelt es sich um den sogenannten Call-Center-Betrug.In den meisten Fällen gibt der Anrufer vor, von der Polizei zu sein, und warnt vor einem Einbruch in der Nachbarschaft – den es natürlich nie gegeben hat.







