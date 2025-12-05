Fastnachtszug diente als Bühne Schon 1957 in Gillenbeuren für Wehrpflicht geworben Alfons Benz 05.12.2025, 14:00 Uhr

i Fastnachtsumzug 1957 im Eifeldörfchen Gillenbeuren: Hermann Bäcker (von links), Artur Phasen, Josef Bauer und Ewald Laux hatten sich im Fastnachtsumzug auf als Feldgendarme und 08/15-Militärpolizei zum „Werbedienst“ aufgemacht. Alfons Benz. Lothar Risser

Die Bundeswehr braucht dienende Soldaten, das ist auch 1957 schon so gewesen. Doch nicht bei jedem kam die „Werbeaktion“ in Gillenbeuren kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs gut an – auch wenn im Karneval einiges erlaubt ist.

Fastnacht 1957 in Gillenbeuren und die Bundeswehr: Was haben die miteinander zu tun? Mehr als man denkt! Wie heute brauchte die Bundeswehr auch damals Personal. Hermann Bäcker (von links), Artur Phasen, Josef Bauer und Ewald Laux hatten sich im Fastnachtsumzug auf ihren Motorrädern als Feldgendarme und 08/15-Militärpolizei zum „Werbedienst“ aufgemacht.







Artikel teilen

Artikel teilen