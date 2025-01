Glasfaserausbau in Cochem Schnelles Internet: Geht die Endert leer aus? 31.01.2025, 11:59 Uhr

i Noch in diesem Monat soll in der Cochemer Innenstadt sowie in Sehl mit dem Glasfaserausbau begonnen werden. David Ditzer

Die gute Nachricht: In der Kreisstadt Cochem soll endlich mit dem Ausbau des Glasfasernetzes begonnen werden. Zuerst sollen Innenstadt und der Stadtteil Sehl mit schnellem Internet versorgt werden. Wie es in Cond und für die obere Endert aussieht.

Nach monatelangem Hin und Her soll nun endlich mit dem Glasfaserausbau in der Cochemer Innenstadt sowie im Stadtteil Sehl begonnen werden. Der Startschuss soll am 24. Februar fallen. „Wegen des Tourismus werden wir zuerst die Innenstadt ausbauen“, erklärt Dominik Weyrauch, Vertreter des Telekommunikationsunternehmens Glasfaser Plus, bei der jüngsten Sitzung des Stadtrats im Cochemer Rathaus.

