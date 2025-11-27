Wintersport am Erbeskopf Schneekanonen stehen bereit, Webcam wird repariert Hans-Peter Linz 27.11.2025, 14:10 Uhr

i Am vergangenen Wochenende war der Erbeskopf zwar nur mit Schnee „gepudert“, aber für einen Spaziergang hat die Stimmung schon mal ausgereicht. TV/Hans-Peter Linz

Noch gibt es nicht genug Schnee für Wintersport auf dem höchsten Berg von Rheinland-Pfalz, aber das Freizeitzentrum ist für den Ski-Betrieb gerüstet. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Wintersaison.

S chon früh zeigt sich der Winter in diesem Jahr, wenn auch nur mit einem kurzen Gastspiel am vergangenen Wochenende mit etwas Schneefall und Temperaturen knapp unter null Grad. So ein Wintereinbruch ist für viele Menschen in der Region ein Anlass, mal wieder den Erbeskopf als höchsten Berg von Rheinland-Pfalz zu besuchen.







