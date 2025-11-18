Mitten in Wittlich Schlossstraße wird sicherer für Radfahrer und Fußgänger Christian Moeris 18.11.2025, 13:00 Uhr

i 2026 wird die Schlossstraße in Wittlich saniert. TV/Christian Moeris

Mit der Sanierung der Schlossstraße in Wittlich erwartet viele Verkehrsteilnehmer im nächsten Jahr ein Geduldsspiel. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Stand der Planung.

Wittlich. Nur wenige große Straßen führen direkt ins Zentrum der Kreisstadt, doch die Schlossstraße gehört zu ihnen. Seit einigen Monaten arbeiten die Verantwortlichen intensiv an der Planung zur Sanierung dieser wichtigen Verkehrsachse. Dabei soll auch die Situation für Radfahrer und Fußgänger spürbar verbessert werden.







