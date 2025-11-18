Schlossstraße wird sicherer für Radfahrer und Fußgänger

Mit der Sanierung der Schlossstraße in Wittlich erwartet viele Verkehrsteilnehmer im nächsten Jahr ein Geduldsspiel. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Stand der Planung.
Wittlich. Nur wenige große Straßen führen direkt ins Zentrum der Kreisstadt, doch die Schlossstraße gehört zu ihnen. Seit einigen Monaten arbeiten die Verantwortlichen intensiv an der Planung zur Sanierung dieser wichtigen Verkehrsachse. Dabei soll auch die Situation für Radfahrer und Fußgänger spürbar verbessert werden.