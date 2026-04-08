Was sind Sozialkontakte wert? Schließung des MGH: Widerstand in Kaisersesch wächst Brigitte Meier 08.04.2026, 10:28 Uhr

i Das 2008 gegründete Mehrgenerationenhaus Schieferland Kaisersesch soll zum 30. Juni geschlossen werden. Dagegen regt sich Widerstand. Brigitte Meier

Mitte des Jahres soll das Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland in Kaisersesch geschlossen werden. Grund sind Sparzwänge, denen sich die Verbandsgemeinde ausgesetzt sieht. Doch der Protest gegen ein Ende der sozialen Einrichtung wird lauter.

Ende Dezember 2025 hatte der Verbandsgemeinderat Kaisersesch mit der Verabschiedung des Haushaltes 2026 einstimmig beschlossen, das Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland zum 30. Juni zu schließen. Jetzt regt sich Widerstand bei den Nutzern und Nutzerinnen der im Kreis Cochem-Zell einzigartigen sozialen Einrichtung, die ausschließlich Spargründen zum Opfer fallen soll.







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