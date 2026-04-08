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Schließung des MGH: Widerstand in Kaisersesch wächst
Das 2008 gegründete Mehrgenerationenhaus Schieferland Kaisersesch soll zum 30. Juni geschlossen werden. Dagegen regt sich Widers
Das 2008 gegründete Mehrgenerationenhaus Schieferland Kaisersesch soll zum 30. Juni geschlossen werden. Dagegen regt sich Widerstand.
Brigitte Meier

Mitte des Jahres soll das Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland in Kaisersesch geschlossen werden. Grund sind Sparzwänge, denen sich die Verbandsgemeinde ausgesetzt sieht. Doch der Protest gegen ein Ende der sozialen Einrichtung wird lauter.

Lesezeit 3 Minuten
Ende Dezember 2025 hatte der Verbandsgemeinderat Kaisersesch mit der Verabschiedung des Haushaltes 2026 einstimmig beschlossen, das Mehrgenerationenhaus (MGH) Schieferland zum 30. Juni zu schließen. Jetzt regt sich Widerstand bei den Nutzern und Nutzerinnen der im Kreis Cochem-Zell einzigartigen sozialen Einrichtung, die ausschließlich Spargründen zum Opfer fallen soll.

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Kreis Cochem-ZellSoziales

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