„Total-Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ heißt es im Schaufenster von Kortmanns Mode in Traben-Trarbach. Wie geht es mit dem seit Jahrzehnten angestammten Laden weiter?
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Traben-Trarbach. Es sind emotionale Tage für Sandra Wedertz und ihr Team. Viele Kunden sprechen sie an, bombardieren sie mit Fragen und Sorgen – denn es kündigt sich ein Umbruch an. Schon von Weitem sind die roten Schilder im Schaufenster des Modegeschäfts in der Traben-Trabacher Brückenstraße zu sehen: „Totalräumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“.