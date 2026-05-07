Gerüchte an der Mosel
Schließt Kortmanns Mode in Traben-Trarbach?
Kortmanns Mode zählt zu den prägendsten Geschäften in der Traben-Trarbacher Brückenstraße. Foto:
Kortmanns Mode zählt zu den prägendsten Geschäften in der Traben-Trarbacher Brückenstraße. Foto:
TV/Ursula Bartz

„Total-Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ heißt es im Schaufenster von Kortmanns Mode in Traben-Trarbach. Wie geht es mit dem seit Jahrzehnten angestammten Laden weiter?

Lesezeit 2 Minuten
Traben-Trarbach. Es sind emotionale Tage für Sandra Wedertz und ihr Team. Viele Kunden sprechen sie an, bombardieren sie mit Fragen und Sorgen – denn es kündigt sich ein Umbruch an. Schon von Weitem sind die roten Schilder im Schaufenster des Modegeschäfts in der Traben-Trabacher Brückenstraße zu sehen: „Totalräumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“.

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