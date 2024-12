So geht’s in Müden weiter Schleusung an Mosel: Fünf Stunden statt 20 Minuten 15.12.2024, 14:18 Uhr

i Das WSA setzte am Wochenende einen Revisionsverschluss, damit die wartendenen Schiffe bald durch die Schleuse gebracht werden können. Tobias Schmid/Ulrich Zwinge, Was

Der Schiffsverkehr auf der Mosel ruht, seitdem ein Frachtschiff die Schleuse in Müden stark beschädigte. Das soll sich am Montag ändern – jedenfalls für die Schiffe, die feststecken.

Am Montagmorgen, wenn es hell wird, ist es so weit: Das erste Schiff soll nach dem folgenschweren Unfall an der Müdener Schleuse durch die Behelfsschleusung durchfahren. Doch so einfach, wie man sich das vorstellt, ist es bei Weitem nicht.Fünf Stunden statt 20 Minuten – so lange wird es laut Ulrich Zwinge vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mosel-Saar-Lahn dauern, ein Schiff durch die Behelfsschleusung zu bringen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen