Glück im Unglück: Das durch eine Havarie mit einem Fahrgastschiff demolierte Tor der Schleuse in St. Aldegund wird voraussichtlich schon im September durch ein neues ersetzt. Das ist der Grund, warum es so schnell klappt.

Ein neues Schleusentor zu beschaffen, dauert normalerweise ein ganzes Jahr. Dass das defekte Tor an der Schleuse in St. Aldegund nun aber schon in zwei Monaten ersetzt werden kann, ist nicht nur ein Glücksfall. Es hat vielmehr einen bestimmten Grund. „Nach dem Unfall vor sieben Monaten an der Schleuse in Müden, in dem ein Torflügel komplett beschädigt und durch einen neuen ersetzt werden musste, wurde sofort im Anschluss schon ein neues Tor in Auftrag gegeben“, erklärt Tobias Schmidt, Fachbereichsleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) Mosel-Saar-Lahn. Bei der Havarie im vergangenen Dezember hatte man allerdings auch Glück. „Es war ein Tor im Trierer Hafen vorrätig“, das hatte damals Amtsleiter Stephan Momper bestätigt. Der Vorteil bei den Moselschleusen ist, dass es nur drei Tor-Typen gibt, die alle in der Breite gleich sind. Und ein Tor dann mit relativ geringem Aufwand an die jeweilige Schleusensituation angepasst werden kann.

„Ich bin seit 33 Jahren bei WSA und habe vor Müden noch nie einen solchen Unfall erlebt.“

Tobias Schmidt

Bei der jüngsten Havarie in St. Aldegund hat ein Fahrgastschiff im Oberwasser das geschlossene Tor genau in der Mitte gerammt. Auf jeder Seite ist eine Delle zu sehen. „Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden“, so Schmidt. Da die beiden Flügel aber gleichmäßig eingedellt sind, ist es nach einer provisorischen Reparatur möglich, das Tor zu öffnen und auch zu schließen. Das Tor schließt zwar nicht ganz dicht, heißt, es läuft ziemlich viel Wasser aus, doch das beeinflusst den Schleusenvorgang nicht.

Dass zwei Schleusenunfälle ähnlicher Art innerhalb kurzer Zeit auf der Mosel passiert sind, hält Schmidt für „reinen Zufall“. „Ich bin seit 33 Jahren bei WSA und habe vor Müden noch nie einen solchen Unfall erlebt“, sagt er. Die Schleusen auf der Mosel jeweils um eine zweite Kammer zu erweitern, hält er dennoch für eine gute Sache. „Wenn dann was passiert, bricht wenigstens nicht der ganze Schiffsverkehr zusammen“, sagt er. Derzeit verfügen erst vier von zehn Moselschleusen auf der deutschen Seite über zwei Kammern. Das sind Koblenz, Fankel, Zeltingen und Trier. Lehmen und Wintrich sind geplant beziehungsweise im Bau.

Sportbootgasse nicht betroffen

Sportboote, die kürzer gleich 3,50 Meter sind, waren von dem Unfall an der Schleuse in St. Aldegund nicht betroffen. „Für Sportboote gibt es eine gesonderte Bootsgasse, die die ganze Zeit genutzt werden konnte“, weiß Schmidt.

Seit Dienstag dieser Woche wird in St. Aldegund zu Tal und auch wieder zu Berg geschleust. Leichte Verzögerungen beziehungsweise Wartezeiten müssen sowohl Fracht- als auch Fahrgastschiffer dennoch in Kauf nehmen. „Das normale Tempo ist noch nicht erreicht“, gesteht Schmidt. Das liegt daran, dass nach jedem Schleusenvorgang die Stellung der Torflügel zueinander überprüft wird. Diese Kontrollen werden laut Schmidt noch verstärkt. Einmal pro Woche geht auch ein Spezialtaucher vom WSA in die Tiefe, um sich von dem Zustand des Tors zu überzeugen und fotografisch zu dokumentieren. „Wir sind optimistisch, dass wir den Betrieb bis September so am Laufen halten“, so Schmidt.