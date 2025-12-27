2025 an der Mosel Schleuse Müden nach 55 Tagen wieder in Normalbetrieb Dieter Junker 27.12.2025, 11:00 Uhr

i Mit Handschlag bedankt sich der damalige Bundesverkehrsminister Volker Wissing bei den Mitarbeitenden des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts. Ulrike Platten-Wirtz

Schon Anfang Februar geht die Moselschleuse in Müden wieder in den Normalbetrieb. Dabei war sie erst Anfang Dezember bei einer Havarie so schwer beschädigt worden, dass zig Schiffe eine Weile auf dem Fluss festsaßen.

Am Ende ging es dann doch schneller als befürchtet. Nur 55 Tage nach der Havarie, als ein Schiff in das Schleusentor in Müden fuhr, geht die Schleuse wieder in den Normalbetrieb und die Moselschifffahrt kann endlich wieder reibungslos laufen. Die rund 70 festsitzenden Frachter und zum Teil auch die mit Passagieren besetzten Hotelschiffe, die durch die Havarie an der Schleuse in Müden auf der Mosel ausharren mussten, waren in diesen zwei Monaten ...







