Wahlkampfthema in Cochem-Zell Schlaganfall im Hunsrück? Jetzt wird es schwierig Birgit Pielen 16.01.2026, 06:00 Uhr

i Der Rettungshubschrauber "Christoph 77" steht auf dem Dach der Uniklinik in Mainz. Ist er nachts auch schnell genug im Kreis Cochem-Zell? Boris Roessler/dpa

Im Kreis Cochem-Zell entwickelt sich die medizinische Versorgung zum Wahlkampfthema. Denn Schlaganfallpatienten im Hunsrück brauchen rund 50 Minuten bis zur nächsten Stroke Unit. Kann der nachtflugtaugliche „Christoph 77“ helfen?

Es ist eines der Topthemen im Kreis Cochem-Zell: die medizinische Versorgung der Menschen. Im Landtagswahlkampf entwickelt sich jetzt die Luftrettung zum Überfliegerthema. Hintergrund ist, dass seit Jahresbeginn der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 77“ rund um die Uhr Einsätze fliegen kann, weil er nachtflugtauglich ist.







