Im Kreis Cochem-Zell entwickelt sich die medizinische Versorgung zum Wahlkampfthema. Denn Schlaganfallpatienten im Hunsrück brauchen rund 50 Minuten bis zur nächsten Stroke Unit. Kann der nachtflugtaugliche „Christoph 77“ helfen?
Lesezeit 3 Minuten
Es ist eines der Topthemen im Kreis Cochem-Zell: die medizinische Versorgung der Menschen. Im Landtagswahlkampf entwickelt sich jetzt die Luftrettung zum Überfliegerthema. Hintergrund ist, dass seit Jahresbeginn der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 77“ rund um die Uhr Einsätze fliegen kann, weil er nachtflugtauglich ist.