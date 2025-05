Am Sonntagnachmittag sind plötzliche Tausende Menschen an der Mosel ohne Strom. Was ist passiert? Ein Frachtschiff ist bei Pünderich in Richtung Trier unterwegs – allerdings mit einem ausgefahrenen Kran, mit dem normalerweise Autos von Bord gehoben werden. Bei Pünderich in Höhe der Kläranlage durchtrennt der Kran zwei Kabel der Hochspannungsleitung – und schneidet Tausende Moselaner damit von der elektrischen Energieversorgung ab.

i Auch Mitarbeiter des Verteilnetzbetreibers Westnetz sind schnell vor Ort. Birgit Pielen

VG-Wehrleiter Markus Hensler sagt gegenüber unserer Zeitung, es sei noch völlig unklar, warum der Kapitän mit ausgefahrenem Kran unterwegs gewesen sei. Man habe sofort die Wasserschutzpolizei alarmiert, um das Schiff zu stoppen. Alarmiert wurden auch die Feuerwehren aus der Region. Überfall gingen die Sirenen an und die Wehrleute rückten aus, um gefährlich Stellen entlang der Mosel – beispielsweise entlang der Fahrradwege – zu sperren. Auch Mitarbeiter des Verteilnetzbetreibers Westnetz sind schnell vor Ort und begutachten das Desaster.

i Auch in Briedel steht ein Feuerwehrauto an der Mosel. Birgit Pielen

Mehr zu dem Stromausfall folgt.