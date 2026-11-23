Marina und Karl-Heinz Bechtel sind seit Jahrzehnten als Sportschützen unterwegs und zeigen herausragende Leistungen. Das Paar aus Bernkastel-Kues nahm auch schon mehrfach an Deutschen Meisterschaften teil.
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Fußball, was sonst! 8,277 Millionen Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer sind aktuell im Deutschen Fußballbund (DFB) gelistet. Es folgt der Deutsche Turnerbund mit 5.278 Mitgliedern. Nahezu gleichauf liegen der Deutsche Alpenverein (1.583 Millionen) und der Deutsche Tennisbund (1.