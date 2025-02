Prunksitzungspremiere der CKG Schaurig-schön feiert Cochem Karneval Aurelie Johann 16.02.2025, 17:00 Uhr

i Ein herrlich buntes Bild gibt die Tanzgruppe Moselglück in der Cochemer Narrhalla ab. Ein atemberaubender, akrobatisch gelungener Tanz ging der Schlussfigur voran. Aurélie Johann

Mal geht’s politisch, mal einfach saukomisch rund. So kennen Karnevalisten die Prunksitzungen der Cochemer Karnevalsgesellschaft. Die neueste Auflage bildet in diesen Punkten keine Ausnahme. Zum Glück.

Am vergangenen Wochenende war es endlich so weit: Die erste Prunksitzung der Cochemer Karnevalsgesellschaft (CKG) wurde in der Berufsbildenden Schule Cochem närrisch eingeleitet. Pünktlich um 19:11 Uhr begann die Sitzung mit dem Einmarsch des Elferrats.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen