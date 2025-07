Seit zwei Monaten ist der Fahrkartenschalter im Cochemer Bahnhof geschlossen. Der personenbediente Verkauf sowie eine persönliche Beratung sind seither nicht mehr möglich. Tickets können Fahrgäste nur noch an einem der beiden Verkaufsautomaten in der Eingangshalle des Bahnhofsgebäudes oder im Internet erwerben. Der Grund für die Schließung ist ein Wechsel des zuständigen Vertriebsdienstleisters. Statt der Deutschen Bahn (DB) hat nun Deutschlands zweitgrößtes Eisenbahnunternehmen, die Transdev, den Auftrag für den Vertrieb von Fahrkarten bekommen.

Das Vorhaben des neuen Betreibers, das bis dato von der DB geführte Reisezentrum im Bahnhof Cochem unter der Bezeichnung Fahrgastzentrum mit personenbedientem Ticketverkauf schon im Juni wiederzueröffnen, ist allerdings gescheitert. Das ist der Grund: „Beim Fahrgastzentrum Cochem gab es eine Reihe von Entwicklungen, die die für den 1. Juni geplante Übernahme durch Transdev verhindert haben“, teilt die Sprecherin des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz (SPNV)-Nord auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Schimmel und Feuchteschäden festgestellt

Der Eigentümer des Cochemer Bahnhofsgebäudes habe der Transdev Vertrieb trotz Zusage erst verspätet einen Mietvertrag für den bisher als Reisezentrum genutzten Raum vorgelegt. Nach Abschluss des Mietvertrags, der vorerst nur über vier Monate geschlossen wurde, waren dann Handwerker vor Ort, um den Verkaufsraum für die geplante Nutzung zu renovieren. „Dabei wurden Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall im Bereich des Tresens festgestellt, die eine Erneuerung notwendig machten“, so die Pressesprecherin des SPNV.

Da der Raum insgesamt in einem schlechten Zustand ist, wurde von Transdev Vertrieb Anfang dieses Monats auch noch ein Asbestexperte zu Rat gezogen. Die Auswertung der Untersuchung steht allerdings noch aus. Wegen der unklaren Lage sieht der neue Betreiber sich inzwischen auch nach alternativen Räumlichkeiten für das neue Fahrgastzentrum um, damit eine dauerhafte und optimale Lösung für Fahrgäste gefunden werden kann. Es ist also immer noch völlig unklar, wann das neue Fahrgastzentrum in Cochem öffnen wird.

Neue Fahrkartenautomaten aufgestellt

Dennoch hat sich im Eingangsbereich des Cochemer Bahnhofs in Sachen Ticketverkauf schon etwas getan. Die beiden Fahrkartenautomaten wurden gegen zwei neue ersetzt und bereits Anfang Juni in Betrieb genommen. Unter den insgesamt 150 Fahrkartenautomaten, die Transdev im nördlichen Rheinland-Pfalz erneuert hat, gibt es 21, die kein Bargeld akzeptieren. „Diese stehen nicht singulär, sondern immer in Ergänzung zu Fahrausweisautomaten mit Bargeldakzeptanz“, teilt der SPNV Nord mit. Die Fahrgäste in Cochem können ihre Tickets am Automaten also weiterhin sowohl mit Bargeld als auch mit Karte bezahlen.