Rechtsstreit nach Kündigung Schalkenmehren sucht erneut Bademeister für das Maarbad 19.02.2026, 12:02 Uhr

i Für die kommende Badesaison sucht Schalkenmehren wieder einen Bademeister, weil sonst kein geregelter Badebetrieb garantiert werden kann. Susanne Stumm

Die Ortsgemeinde Schalkenmehren sucht erneut einen Bademeister für das Maarbad. Erst im Mai 2025 wurde Timo Steffen eingestellt. Im Herbst wurde er während der Probezeit gekündigt und klagt dagegen. Worum es geht.

„Wir haben ein echtes Multitalent als Bademeister für das Maar gefunden“, freute sich noch im Frühsommer des vergangenen Jahres der Ortsbürgermeister von Schalkenmehren, Peter Hartogh. Lange hatte man nach einem geeigneten Bewerber gesucht, um die Badesaison für Einheimische und Touristen zu sichern.







Artikel teilen

Artikel teilen