Frist für Baubeginn verlängert
Sanierung Rathaus Cochem: Das ist der Stand
Noch bestimmen Rosarot und Klappläden die Optik des historischen Rathauses in Cochem. Doch das soll sich bald ändern.
Noch bestimmen Rosarot und Klappläden die Optik des historischen Rathauses in Cochem. Doch das soll sich bald ändern.
Ulrike Platten-Wirtz

Die Zeit drängt. Bis 2028 muss mit der Sanierung des historischen Rathauses auf dem Cochemer Marktplatz begonnen werden. Fördermittel sind bewilligt, doch es fehlt die Ausführungsplanung. So geht es weiter.

Lesezeit 1 Minute
Obwohl im Stadtrat schon seit Jahren über Fassade, Dachsanierung und Barrierefreiheit des historischen Rathauses auf dem Cochemer Marktplatz diskutiert wird, ist bisher noch nichts geschehen. Noch immer sticht Besuchern und Einheimischen die rosarote Farbe des barocken Gebäudes mit abgewalmten Mansarddach ins Auge.
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