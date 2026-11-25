Mehrzweckhalle Müden Sanierung nötig: Kostenverteilung neu geregelt Dieter Junker 25.11.2026, 14:09 Uhr

i An der Mehrzweckhalle in Müden besteht mittlerweile erheblicher Sanierungsbedarf. Wie sich die Verbandsgemeinde an entstehenden Kosten beteiligt, ist nun insgesamt neu geregelt worden. David Ditzer

Die Mehrzweckhalle in Müden ist sanierungsbedürftig. Die Halle wird auch schulisch genutzt. Für diese Nutzung gab es eine Vereinbarung zwischen VG und Ortsgemeinde. Der Umgang mit Investitionskosten wurde dabei nicht geregelt. Bis jetzt.

Die künftige Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinde Cochem an der kommunalen Mehrzweckhalle in Müden ist nun auf eine neue Grundlage gestellt worden. Eine entsprechende neue Zweckvereinbarung zwischen der Orts- und der Verbandsgemeinde wurde vom Verbandsgemeinderat bei seiner Sitzung in Faid einstimmig beschlossen.







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