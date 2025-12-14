Neue Bürgermeisterin der VG Sandra Hendges-Steffens feierlich in Ulmen vereidigt Dieter Junker 14.12.2025, 19:30 Uhr

i In einer Sitzung des Verbandsgemeinderates vereidigt Alfred Steimers seine Nachfolgerin Sandra Hendges-Steffens als Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen und führt sie in ihr Amt ein, das sie am 1. Januar antreten wird. Alfons Benz

Ein Tag des Abschieds und des Neuanfangs: Alfred Steimers führte Sandra Hendges-Steffens in das Amt ein. Ab dem 1. Januar ist sie die neue Bürgermeisterin der VG Ulmen. Aber auch Steimers wurde an diesem Tag für seine langjährige Arbeit gewürdigt.

Sandra Hendges-Steffens (CDU) ist die neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ulmen. Ihr Vorgänger Alfred Steimers (ebenfalls CDU) vereidigte in einer Sitzung des Verbandsgemeinderates in Ulmen die Beurener Ortsbürgermeisterin und führte sie in ihr Amt ein.







