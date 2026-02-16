Besondere Wohnformen
Samira macht Winzerhaus in Pommern zur Wunsch-WG
Samira Junglas ist stolz darauf, was aus dem sanierungsbedürftigen Winzerhaus geworden ist. Die 25-Jährige möchte hier mit anderen Menschen mit Down-Syndrom leben.
Berthold Junglas

Wie wohnt Cochem-Zell? Seit acht Jahren steckt Familie Junglas aus Brachtendorf ihre ganze Energie in ein altes Winzerhaus in Pommern. Das Anwesen ist zu einem Vorzeigeobjekt geworden. Bald sollen Menschen mit Beeinträchtigung hier leben.

Lesezeit 3 Minuten
Selbstständig leben und ein eigenes Café zu führen, das ist der Wunsch von Samira Junglas. Die 25-Jährige hat das Down-Syndrom, wohnt derzeit noch bei ihren Eltern in Brachtendorf und arbeitet tagsüber im hauswirtschaftlichen Bereich einer Einrichtung für beeinträchtigte Menschen.

