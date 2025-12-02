Arbeitsmarkt in Cochem-Zell Saisonende lässt Arbeitslosenzahlen steigen Dieter Junker 02.12.2025, 14:00 Uhr

i Jobcenter/Arbeitsagentur in Cochem Kevin Ruehle

Mit dem Ende der Tourismussaison im Kreis Cochem-Zell, steigt wie gewohnt die Zahl der arbeitslosen Menschen im Kreis. Wirtschaftliche Lage der Unternehmen weiterhin angespannt.

Cochem-Zell. Zum Saisonende sind im November die Cochem-Zeller Arbeitslosenzahlen gestiegen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren Ende November im Kreis 1268 Menschen ohne Job, das sind 108 mehr als im Oktober. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind 79 Personen mehr arbeitslos gemeldet.







