Saisonende lässt Arbeitslosenzahlen steigen

Mit dem Ende der Tourismussaison im Kreis Cochem-Zell, steigt wie gewohnt die Zahl der arbeitslosen Menschen im Kreis. Wirtschaftliche Lage der Unternehmen weiterhin angespannt.
Lesezeit 2 Minuten
Cochem-Zell. Zum Saisonende sind im November die Cochem-Zeller Arbeitslosenzahlen gestiegen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren Ende November im Kreis 1268 Menschen ohne Job, das sind 108 mehr als im Oktober. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind 79 Personen mehr arbeitslos gemeldet.