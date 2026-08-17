Kirmes mit Hindernissen Säubrennerkirmes: Sau gute Laune trotz Unterbrechung 17.08.2026, 12:00 Uhr

i Das Kettenkarussell bei Nacht. Christina Bents

Die Wittlicher lieben ihre Kirmes und das überträgt sich auch auf die Besucher. Beim Umzug und beim Schauspiel wird das besonders deutlich. Die Rauchunterbrechung am Samstag tat der Stimmung keinen Abbruch.

„Fuffzig dajeh! Einfach schweinzigartig“, das ist das Motto der 50-Jährigen in diesem Jahr. Sie sind 1975/1976 geboren und 1982 zusammen in einer Wittlicher Grundschule eingeschult worden. Das feiern sie auf der Kirmes mindestens drei Tage lang – eine einzigartige Wittlicher Tradition.







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