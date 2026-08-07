Von Riesenrad bis Livemusik Säubrennerkirmes 2026: Das Programm und alle Neuerungen 07.08.2026, 18:00 Uhr

i Im August startet wieder die Säubrennerkirmes. Doch welche Fahrgeschäfte und Programmpunkte sind dieses Jahr neu? Christoph Strouvelle

Die Säubrennerkirmes in Wittlich startet am 14. August. Auf dem Rummelplatz erwartet Besucher eine bunte Mischung aus Fahrgeschäften, Essensständen – und einigen Neuerungen.

. Wittlich fiebert den Tagen schon jetzt entgegen: Vom 14. bis 18. August verwandelt sich die Kreisstadt in einen Festplatz mit Fahrgeschäften, Essensständen und Livemusik. Welche Neuheiten es dieses Jahr gibt, was für Highlights zu erwarten sind, wie man am besten hin und zurück kommt und wie das Programm insgesamt aussieht: Traditionelle Eröffnung und Programm Mittlerweile hat die Stadt Wittlich einige Highlights bekannt gegeben: Auf ...







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