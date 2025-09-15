Die Freilichtsaison der TheaterKultur Kaisersesch ist zu Ende, doch das kulturelle Angebot geht mit der Herbst/Winterveranstaltungsreihe im Alten Wasserwerk weiter. Der Genoveva-Chor aus Mayen eröffnete sie mit einer musikalischen Liebeserklärung an Italien. Während draußen vor der Tür die ersten Anzeichen für einen kühlen, deutschen Herbst zu bemerken sind, lässt sich das Publikum bei „Una notte italiana“ vom Chor nur zu gern in „das Land, wo die Zitronen blühn“ entführen.

Chorleiter Andreas Barth begleitet den Chor am Klavier und moderiert humorvoll das Programm.

Das Repertoire des Chors – vom deutschen 50er-Jahre-Schlager über unvergessene Italo-Hits bis hin zu Opernmelodien – scheint unerschöpflich. Chorleiter Andreas Barth, der seine Truppe am Klavier begleitet, moderiert mit viel Humor das vielfältige Programm. Kurze, ebenso humorige wie kluge Vorträge verweisen auf die kulturelle Bedeutung Italiens für ganz Europa seit dem Römischen Reich. Der Einfluss von Kunst und Architektur, Design und Mode, Theater und Oper und natürlich der vielen kulinarischen Köstlichkeiten aus Italien ist unbestritten.

Besonderen Applaus verdienten die Solistinnen und Solisten.

Bemerkenswert ist, dass wirklich jeder und jede alle Liede kennt, die das Land der Zitronen besingen. Selbst wer Schlager wie “Zwei kleine Italiener„ oder “Wenn bei Capri...„ daheim freiwillig nie hören würde, wiegt sich und wippt im Takt oder summt mit. Spürbar ist, dass alle Sänger und Sängerinnen mit Leidenschaft bei der Sache sind, auch wenn hin und wieder der ein oder andere Ton nicht so ganz getroffen wird. Egal, Adriano Celentano, Angelo Branduardi und Ricchi e Poveri sind mittendrin in der italienischen Nacht. Besonderen Applaus verdienen die Solisten. Ganz entzückend sind die Sopranistinnen mit ihrem Katzengesang “Miau – Duetto buffo di due gatti„ von Gioachino Rossini. Mit “Ma Ma Ma Mama Maria" im Ohr wird das Publikum glücklich aus der italienischen in die eifeler Nacht entlassen.