Das Projekt „Reine Männersache“ soll mehr Männer fürs Singen begeistern. Mit vier Liedern, vier Proben und einem Auftritt will die Chorgemeinschaft Blankenrath-Liesenich sich fit machen für die Zukunft. Was es damit auf sich hat.

Mit dem Slogan „Raus aus der Dusche, rein ins Chorprojekt“ möchten die Sänger der Männerchorgemeinschaft Blankenrath-Liesenich jungen Nachwuchs gewinnen. An nur vier Abenden sollen vier moderne Lieder geprobt und später auch vor Publikum vorgetragen werden. „Junge Sänger lassen sich leichter für zeitlich begrenzte Projekte begeistern als gleich für eine Mitgliedschaft im Verein“, weiß Uli Dünnes, Vorsitzender des Männergesangvereins Liesenich. Der 69-Jährige steht dem Verein seit knapp zwei Jahren vor und verfolgt dabei das Ziel, den Chor fit für die Zukunft zu machen. Dafür haben die Sänger sich zusätzlich professionelle Unterstützung von einem fachkompetenten Coach geholt, der das Konzept Projektchor mitentwickelt hat und auch weiterhin unterstützt.

Vor mehr als 100 Jahren wurde der Männerchor in Liesenich gegründet. Vor sechs Jahren hat man sich – nicht zuletzt aus Mangel an Aktiven – mit dem fast gleichaltrigen Männerchor aus dem benachbarten Blankenrath unter dem Vorsitz von Walter Justen zu einer Chorgemeinschaft zusammengeschlossen. Seitdem wird einmal pro Woche abwechselnd in den jeweiligen Dörfern geprobt. Das Problem: Obwohl der jüngste Sänger erst 28 Jahre alt ist, steigt der Altersdurchschnitt des Chors stetig an. „Singen im Chor ist so etwas Schönes, wir wollen unbedingt auch mehr junge Menschen dafür begeistern“, betont Dünnes. Der erste Ansatz dafür ist das anstehende Projekt.

Nur viermal müssen Interessierte zusammenkommen, um bekannte Songs wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Über sieben Brücken“, „You’ll never walk alone“ sowie „Ihr von morgen“ einzustudieren. „Unser Vorstand fand, das sei eine gute Mischung“, fügt Dünnes an. Damit die Proben nicht für die Katz sind, soll der Projektchor die Lieder auch einmal vor Publikum vortragen. Dafür ist ein gemeinsames Konzert am Sonntag, 14. September, im Martin-Luther-Haus in Blankenrath geplant. Mit dabei sind dann auch der ortsansässige Frauenchor Klangfarben, der Kinderchor Rainbow-Company sowie das Young Singers Camp. Das ist neu, denn die Kreischorverbände Cochem-Zell und Bernkastel-Wittlich initiieren im September gemeinsam ein Jugendcamp für Musikinteressierte in Blankenrath. Doch dazu später mehr.

Uli Dünnes ist nicht nur Vorsitzender des Liesenicher Männergesangvereins (MGV), sondern er steht auch dem Kreischorverband vor. „Die Sache mit dem Nachwuchs beim Singen ist ja überall die gleiche“, bedauert er. Doch Dünnes ist keiner, der schnell aufgibt. Vor sieben Jahren zog der gebürtige Siegerländer als Rentner von Mainz ins Hunsrückdorf Forst, und seitdem gehört er auch dem Liesenicher Männergesangverein an. „Ich bin beruflich oft umgezogen, habe aber egal, wo ich wohnte, immer in Chören gesungen“, sagt er. Für Dünnes die optimale Möglichkeit, sich schnell zu integrieren. Sein Engagement im Chor geht aber über die Stimme im ersten Tenor hinaus. „Es liegt mir, Sachen zu organisieren und voranzutreiben“, gesteht der 69-Jährige, der beruflich zuletzt für die Flughafensicherheit am Hahn zuständig war. Sein Ziel als Vorsitzender des MGV ist es nun, über Kirchturmdenken hinaus sangesfreudige Menschen zusammenzubringen.

Kreatives Angebot auch für Jugendliche

Das im September geplante Wochenend-Camp soll ein kreatives Angebot für musikinteressierte Jugendliche sein. Angesprochen sind Jungen und Mädchen im Alter von elf bis 17 Jahren. „Optimal wäre, wenn aus diesem Projekt ein Jugendchor entstehen würde“, sagt Dünnes. Neben Stimmbildung, Improvisation und Auftrittstraining gibt es auch ein Freizeitprogramm für die Teilnehmer. Darunter Karaoke, betreute Disco und gemeinsames Grillen. Nähere Infos und Anmeldung unter www.kcv-cochem-zell.de

Für das Chorprojekt „Reine Männersache“ wird es am Donnerstag, 21. August, 20 Uhr, eine Infoveranstaltung im Gemeindehaus in Liesenich geben. Die vier Probenabende finden ebenfalls dort jeweils donnerstags um 20 Uhr statt. Infos und Anmeldung bei Uli Dünnes unter Telefon 0172/2050860 oder E-Mail: maennersache@mgv-liesenich.de