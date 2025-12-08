Anwohner beschwert sich Rund um die Therme in Bad Bertrich gibt es Parkprobleme Nina Legler 08.12.2025, 09:41 Uhr

i Zahlreiche Parkplätze auf dem Parkdeck in Bad Bertrich sind aktuell mit rotem Flatterband gesperrt. Doch das hindert einige Besucher nicht daran, die Flächen trotzdem zu nutzen. Jean-Luc Abrioux

Ein Anwohner in Bad Bertrich beobachtet immer wieder, dass die Gäste der Therme den Parkplatz suchen. Besonders das Parkdeck West sei nicht gut genug ausgeschildert, und zudem seien Flächen abgesperrt. Was sagt der Ortsbürgermeister dazu?

Wer sich einen entspannten Tag in der Vulkaneifeltherme in Bad Bertrich machen möchte, hat genau zwei Möglichkeiten, vor Ort zu parken: Gäste können sowohl auf dem zugehörigen Parkplatz abgehend von der L103 als auch auf dem Parkdeck West in der Kurfürstenstraße ihr Auto abstellen.







