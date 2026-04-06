Zeichen für Frieden Rund 300 Menschen nehmen an Ostermarsch in Büchel teil Dieter Junker 06.04.2026, 15:48 Uhr

i Der Ostermarsch rund um den Fliegerhorst Büchel steht diesmal unter dem Motto "Friedenstüchtig statt kriegstauglich". Dieter Junker

Der Ostermarsch in Büchel hat inzwischen eine lange Tradition. Auch diesmal beteiligen sich Hunderte an dem Demonstrationszug.

Unter dem Motto „Friedenstüchtig statt kriegstauglich“ haben sich am Ostermontag mehr als 300 Demonstranten am Ostermarsch rund um den Fliegerhorst des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 in Büchel beteiligt. Im Zentrum des 16. Ostermarsches standen Forderungen nach einem Abzug der US-Atomwaffen aus Büchel und dem Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag.







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