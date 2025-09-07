So ganz ohne himmlischen Segen kam auch das letzte Weinfest im Jahreskalender von Cochem-Zell nicht davon. Der beschränkte sich dann aber tatsächlich auf ein paar wenige Tropfen vor der offiziellen Eröffnung, zu der auch heuer die neuen Weinmajestäten per musikalischem Festumzug von ihrem Wohnsitz zum Moselfestplatz begleitet wurden. Für diesen gab dann ein Regenbogen den willkommenen Startschuss, der mit dem Auftaktmarsch der Bremmer Stadtmusikanten dem weinfröhlichen Geschehen seinen farbenfrohen Stempel aufdrückte.

i Auf dem Festplatz wurden die royalen Vertreterinnen des Moselweins mit begeistertem Applaus empfangen. Thomas Esser

Freundlich begleitet und herzlich empfangen wurden die Majestäten dabei von vielen Hundert Weinfreunden, die sich schon vor der traditionellen Krönungszeremonie für die neue Regentin und ihre Prinzessin das ein oder andere Gläschen ihres jeweiligen Bremmer „Lieblingsmosel“ schmecken ließen. Im schmucken kleinen Weindorf am Fuß der berühmten Weinlage Calmont, kam es dann nach dem Eintreffen der Zugteilnehmer zu der erwarteten Zeremonie. Die sah bei der Weitergabe der Bremmer Weinkrone, im Beisein von zahlreichen Weinmajestäten aus der Region sowie der Riege der Politprominenz, allerdings einen royalen Rollentausch vor. Hatte bis dato Jana als Regentin den Heimatort und seinen Rebensaft für ein Jahr repräsentiert, so gab sie die Krone jetzt unter dem Applaus der begeisterten Festbesucher an ihre bisherige Prinzessin Alina weiter. Die überreichte im Gegenzug ihr Diadem an Jana.

i Zu den Ehrengästen beim Bremmer Weinfest zählten auch zahlreiche Weinmajestäten aus der Region. Thomas Esser

Den freundlichen Begrüßungsworten der Ehrengäste folgte ein gewogener Rückblick der Majestäten auf ihre bisher einjährige Amtszeit, dem sich die offizielle Festeröffnung mit erhobenen Weingläsern nebst begleitendem „Sehr zum Wohlsein“ anschloss. So konnte sich an allen Festtagen auch das Rahmenprogramm der Veranstaltung sehen und hören lassen. Dabei sorgten neben den Platzkonzerten der Stadtmusikanten auch mehrere Livebands mit angesagter Musik für gute Stimmung. Eine kurzweilige Weinolympiade für große und kleine Gäste rundete die Bremmer Festtage ab.