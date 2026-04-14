Vergünstigter Eintritt Rosa Wochen kehren in den Klotti-Park zurück Annika Wilhelm 14.04.2026, 09:00 Uhr

i Soziale Einrichtungen bekommen während der Rosa Wochen vergünstigten Eintritt in den Klotti-Park. Klotti-Park

Die Rosa Wochen im Wild- und Freizeitpark Klotten sind wieder da: In dem Aktionszeitraum können soziale Einrichtungen vergünstigt den Park besuchen.

Die Rosa Wochen sind zurück: Der Wild- und Freizeitpark Klotten will sozialen Einrichtungen etwas zurückgeben. Darum hat er schon im vergangenen Jahr den Aktionszeitraum ins Leben gerufen, um Teilhabe und Inklusion zu fördern. Das Angebot richtet sich vor allem an die Kinder- und Jugendhilfe, Betreuung, Pflege oder vergleichbare soziale Tätigkeitsfelder.







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