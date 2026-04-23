Ihre beste Freundin stirbt mit 14 Jahren. Jahre später spricht Ronja Forcher, bekannt aus der Serie „Bergdoktor“, über ihre Trauer und Einsamkeit. Für ihre Fans in St. Aldegund hat sie eine besondere Botschaft.
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Ronja Forcher ist ein Mensch, der die Welt umarmen möchte. Die Schauspielerin aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ ist dankbar für ihr Leben, ihren Erfolg und den Zuspruch ihrer Fans – auch in einer Zeit, in der sie einen tiefen persönlichen Verlust öffentlich macht: den Tod ihrer besten Freundin Sarah.