„Bergdoktor“-Star in Aldegund Ronja Forcher: 1,58 Meter Herzlichkeit Birgit Pielen 23.04.2026, 09:14 Uhr

i Schauspielerin Ronja Forcher hat bei Achim Scheid im Rock-Café St. Aldegund aus ihrer Biografie "Für immer an meiner Seite" gelesen. Birgit Pielen

Ihre beste Freundin stirbt mit 14 Jahren. Jahre später spricht Ronja Forcher, bekannt aus der Serie „Bergdoktor“, über ihre Trauer und Einsamkeit. Für ihre Fans in St. Aldegund hat sie eine besondere Botschaft.

Ronja Forcher ist ein Mensch, der die Welt umarmen möchte. Die Schauspielerin aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ ist dankbar für ihr Leben, ihren Erfolg und den Zuspruch ihrer Fans – auch in einer Zeit, in der sie einen tiefen persönlichen Verlust öffentlich macht: den Tod ihrer besten Freundin Sarah.







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