Roman Derr hat eine tragische Geschichte hinter sich. Er erleidet 2020 einen Autounfall, liegt lange im Koma. Seine Mutter kümmert sich intensiv um ihren Sohn, ermöglicht im vor zwei Jahren trotz Pflegestufe fünf eine eigene Wohnung samt Pflegeteam und Vollzeitbetreuung. Dazu geht die Mutter an ihre körperlichen und psychischen Grenzen. Dass sie diese nicht überschreiten muss, hängt auch mit der Unterstützung der Andreas-Hahn-Stiftung aus Vallendar zusammen.

Antonia Derr lebt nach dem Motto: „Wenn Gott meinem Sohn das Leben rettet, dann muss er auch leben.“ Sie kämpft mit allen Mitteln, möchte mehr Lebensqualität für ihren Sohn. Roman Derr lernt nach seinem Unfall vor vier Jahren immer mehr dazu, kann aber weiterhin nicht laufen, sprechen oder richtig essen.

Die Mutter versucht daher, ihrem Sohn die bestmögliche Pflege zu organisieren. Sie stellt Anträge bei der Krankenkasse - möchte unter anderem ein Sitz- und Aufstehpflegebett, das ihr Sohn benötige. Ihr Antrag wird jedoch abgelehnt. Das Bett kostet über 14.000 Euro, aus eigener Tasche kann die gelernte Metzgereifachverkäuferin sich das nicht leisten.

„Ich habe geheult, ich habe das überhaupt nicht glauben können.“

Antonia Derr über die Unterstützung der Andreas-Hahn-Stiftung

Die Andreas-Hahn-Stiftung wird nach der Berichterstattung unserer Zeitung auf den Fall aufmerksam, wie Stiftungs-Gründer Alfred Hahn berichtet. Er setzt sich mit der Mutter in Verbindung. Schnell wird ihm klar, Familie Derr benötigt Hilfe. Auch eine ärztliche Bestätigung habe ergeben, ein Sitz- und Aufstehbett sei sinnvoll. Die Stiftung übernimmt die Kosten, Antonia Derr ist sprachlos: „Ich habe geheult, ich habe das überhaupt nicht glauben können“, führt sie aus.

Warum sich die Stiftung im Jugendhandball und für Komapatienten engagiert

Die Andreas-Hahn-Stiftung unterstützt insbesondere junge Handballer und Komapatienten im nördlichen Rheinland Pfalz. Sie ist 1995 gegründet worden, der Grund ist ein tragischer. Im selbigen Jahr verunglückt der Sohn von Gründer Alfred Hahn und seiner Frau Marianne Hahn bei einem Autounfall mit drei weiteren Jugendlichen. Er liegt lange im Komma, kann von den Ärzten aber nicht gerettet werden: „Wir wollten das nicht einfach so vergessen. Wir mussten damals auch erkennen, wie schwer es Komapatienten haben“, führt Alfred Hahn aus: „Nach wie vor kann man das nicht abschütteln. Das ist einfach fürchterlich.“

„Wir wollten das nicht einfach so vergessen. Wir mussten damals auch erkennen, wie schwer es Komapatienten haben.“

Alfred Hahn, Gründer der Andreas-Hahn-Stiftung

Der Sohn sei Handballspieler gewesen, daher trage die Stiftung jährlich den Andreas-Hahn-Pokal aus und engagiere sich im Jugendsport. Zudem unterstützt die Stiftung Komapatienten, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen seien. Jährlich könne die Stiftung die beiden Bereiche mit rund 20.000 Euro finanzieren.

Insbesondere mit Institutionen, wie der BDH-Klinik Vallendar, arbeite der Verein zusammen: „Wir schaffen dort Geräte an, die es sonst womöglich nicht gäbe“, führt Alfred Hahn aus. So könne beispielsweise eine Schlucktherapie ermöglicht werden. Der Stiftungsinitiator erklärt, dass Menschen nach einem Koma häufig vieles neu lernen müssen, selbst das Schlucken.

Barrierefreiheit als Luxusgut

i Roman Derr wird von der Pflegekraft auf den Balkon begleitet. Dank der Rampe kann der 35-Jährige die Aussicht nicht mehr nur durch die Fensterfront genießen. Antonia Derr

Neben Institutionen helfe die Stiftung auch in Einzelfällen. Das zeigt der Fall Roman Derr. Der 35-Jährige hat eine Wohnung mit Balkonzugang. Die Aussicht kann der Pflegebedürftige lange nur durch die Fensterfront genießen. Die Türschwelle ist zu hoch und für die Pflegekräfte ist das Heben zu schwierig: „Frische Luft kann doch kein Luxusgut sein“, beklagt sich Antonia Derr.

„Frische Luft kann doch kein Luxusgut sein.“

Antonia Derr, weil ihr Sohn den Balkon nicht nutzen kann

Bei der Krankenkasse wird ein entsprechender Antrag auf eine Rampe abgelehnt. Die Mutter ist finanziell angeschlagen, dennoch kauft sie die Rampe. Die Zahlungen in Höhe von 1.400 Euro will sie in Raten zahlen. Erst kürzlich erhält Antonia Derr einen erneuten Anruf. Schon wieder springt die Stiftung in die Bresche und begleicht den restlichen Betrag auf einen Schlag. Die Mutter ist aus dem Häuschen. Positive Resonanz erfährt Alfred Hahn nicht nur von Antonia Derr. Deshalb sei er auch nach 30 Jahren froh, die Andreas-Hahn-Stiftung gegründet zu haben.