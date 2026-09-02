Höchste Auszeichnung vergeben Rolf Spaniol ist der neue Wappentellerträger von Cochem Ulrike Platten-Wirtz 02.09.2026, 16:41 Uhr

i Der 75-jährige Rolf Spaniol (links) erhält von Bürgermeister Walter Schmitz die höchste Auszeichnung der Stadt Cochem – den Wappenteller. Ulrike Platten-Wirtz

Immer am Mittwoch nach dem Wein- und Heimatfest verleiht die Stadt Cochem einem verdienten Bürger oder einer verdienten Bürgerin den Wappenteller. Diesmal ging die Auszeichnung an ein langjähriges Mitglied der Cochemer Bürgerwehr.

Es ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Kreisstadt Cochem, das erst jeweils am Mittwoch nach dem Wein- und Heimatfest gelüftet wird. Dann trifft sich alles, was Rang und Namen hat im Keller der Reichsburg, um der Verleihung des Wappentellers beizuwohnen.







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