Höchste Auszeichnung vergeben 
Rolf Spaniol ist der neue Wappentellerträger von Cochem
Der 75-jährige Rolf Spaniol (links) erhält von Bürgermeister Walter Schmitz die höchste Auszeichnung der Stadt Cochem – den Wapp
Der 75-jährige Rolf Spaniol (links) erhält von Bürgermeister Walter Schmitz die höchste Auszeichnung der Stadt Cochem – den Wappenteller.
Ulrike Platten-Wirtz

Immer am Mittwoch nach dem Wein- und Heimatfest verleiht die Stadt Cochem einem verdienten Bürger oder einer verdienten Bürgerin den Wappenteller. Diesmal ging die Auszeichnung an ein langjähriges Mitglied der Cochemer Bürgerwehr.

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Es ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Kreisstadt Cochem, das erst jeweils am Mittwoch nach dem Wein- und Heimatfest gelüftet wird. Dann trifft sich alles, was Rang und Namen hat im Keller der Reichsburg, um der Verleihung des Wappentellers beizuwohnen.
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