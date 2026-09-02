Immer am Mittwoch nach dem Wein- und Heimatfest verleiht die Stadt Cochem einem verdienten Bürger oder einer verdienten Bürgerin den Wappenteller. Diesmal ging die Auszeichnung an ein langjähriges Mitglied der Cochemer Bürgerwehr.
Lesezeit 1 Minute
Es ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Kreisstadt Cochem, das erst jeweils am Mittwoch nach dem Wein- und Heimatfest gelüftet wird. Dann trifft sich alles, was Rang und Namen hat im Keller der Reichsburg, um der Verleihung des Wappentellers beizuwohnen.