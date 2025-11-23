Eifler Autor an der Mosel Rolf Kamps Gruselgeschichten kommen in Karden gut an Thomas Esser 23.11.2025, 14:00 Uhr

i Im Stiftsmuseum in Karden erfreut der Eifler Krimibuchautor Ralf Kramp mit gruseligen Weihnachtsgeschichten und schwarzhumorigen Gedichten. Thomas Esser

Wenn Rolf Kramp im Stiftsmuseum in Treis-Karden auftritt, sind Lacher programmiert – erst recht, wenn der Autor mit seinem berüchtigten schwarzen Humor das Weihnachtsfest in ein Blutbad verwandelt.

Weihnachtsgeschichten zum Gruseln hatte der Eifler Krimiautor Ralf Kramp (Hillesheim) diesmal bei seinem Halt im Stiftsmuseum in Karden im Gepäck. Eine treue Fangemeinde hatte sich für Kramps neuerliches Gastspiel schon im Vorfeld rechtzeitig Karten besorgt, um an der Abendkasse nicht leer auszugehen.







Artikel teilen

Artikel teilen