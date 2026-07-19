Livekonzert in Kail
Rockmusik vergangener Tage lebendig gemacht
Die Band ReUnited aus Koblenz griff in die Kiste von Rock-Evergreens.
Die Band ReUnited aus Koblenz griff in die Kiste von Rock-Evergreens.
Thomas Esser

Von A wie AC/DC bis Z wie ZZ Top: Die Koblenzer Band ReUnited heizte bei einem Livekonzert in der Kailer Musikschmiede ganz gehörig ein.

Lesezeit 1 Minute
Über weltberühmte Ohrwürmer aus der Rockmusikgeschichte durften sich am Wochenende zahlreiche begeisterte Musikfans freuen, die der Kailer Musikschmiede von Jutta und Jürgen Berens einen Besuch abstatteten. Dort war es den Gastgebern gelungen, die nach der Covid-19-Pandemie wieder neu belebte Koblenzer Rockband ReUnited für ein Livekonzert mit unvergesslichen Toptiteln an Classic-, Power- und Southern Country-Rock aus den 60er- und 70er-Jahren ...
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