Rock und Klassik erklingen gemeinsam in Cochem

Von Anfang Juli bis Ende August lädt Cochems Kirchenmusikerin Marion Oswald jeden Samstag zu einem Orgelkonzert in der Kirche St. Martin ein. Am kommenden Samstag zeigt Gastmusiker Markus Goecke, wie Rockmusik auf der Kirchenorgel klingt.

Passen Kirchenorgel und Rockmusik eigentlich zueinander? Diese Frage steht bei der nächsten Orgelmatinee in der Cochemer Kirche St. Martin nicht nur im Fokus. Sie wird auch beantwortet. Denn am Samstag, 19. Juli, um 11 Uhr finden Rock und Klassik, gespielt auf der Oberlinger-Orgel, tatsächlich zusammen. Cochems Kirchenmusikerin Marion Oswald hat für das Konzert den Musiker Markus Goecke aus Euskirchen eingeladen. Dieser bringt ein ungewöhnliches, experimentelles Programm mit und stellt dabei bekannte Rocktitel den klassischen Werken des Komponisten Franz Liszt gegenüber. Liszt hat seinerzeit – Mitte des 19. Jahrhunderts – mit seinen Kompositionen die Klaviermusik sehr stark beeinflusst, weiß Oswald. Bei der Matinee in Cochem kommen unter anderem die Bearbeitung von Richard Wagners „Pilgerchor“ sowie „Die Vogelpredigt des Hl. Franziskus“ zu Gehör.

Musiker nutzt vielschichtige Klänge der Oberlinger-Orgel

Die Zuhörenden in der Cochemer Martinskirche können den Interpreten bei seinem virtuosen Spiel nicht nur hören, sondern auch sehen. Dabei nutzt Markus Goecke bei dem Konzert die ganze Farbpalette sowie die vielschichtigen Klänge der Oberlinger-Orgel. Goecke studierte bei renommierten Orgelprofessoren im In- und Ausland und war Preisträger bedeutender Wettbewerbe. Sein ausdrucksvolles Spiel und seine außergewöhnlichen Programme geben immer wieder Anlass zu Einladungen bei internationalen Festivals und Konzertreihen wie „Festival Suisse de l’Orgue“. Rundfunkaufnahmen entstanden unter anderem für France Musique und WDR 3. Seine Fachkenntnis bedingte Aufträge für wissenschaftliche Veröffentlichungen.

Die Orgelmatineen in der Cochemer Kirche in der Pater-Martin-Straße finden im Juli und August jeweils samstags, immer um 11 Uhr statt. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Ein Beitrag zur Unterstützung der Kirchenmusik ist willkommen. Kontakt und Infos: marion.oswald@bistum-trier.de