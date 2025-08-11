Unvergesslich sind Hits aus der Rock ’n’ Roll-Ära – ob nun Elvis’ „That’s All Right“ von 1954 oder Chuck Berrys „Johnny Be Goode“ von 1955/1958. Dass derlei Songs wie ein Jungbrunnen wirken können, wurde jetzt in Kaisersesch deutlich.

Bei Rock ’n’ Roll und Dixieland-Jazz fühlen sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums St. Josef Kaisersesch wieder jung und beschwingt. Das Motto des Sommerfestes „Zurück in die 50er- und 60er-Jahre“ trifft den Geschmack der älteren Menschen. Das Fest wird erstmals in den Hof verlegt, wo die Gäste geschützt unter Zeltdächern sitzen können.

Nicht nur die Dekoration erinnert an die Zeit des Rock ’n’ Roll, auch die Betreuerinnen haben sich in „Pünktchen-Kleider“ der 50er-Mode gekleidet, was allein schon gute Laune macht. Wenn dann die Petticoats beim Rock ’n’ Roll-Tanz um die Knie wippen, steigert das die Stimmung noch mal. Viele Senioren lassen sich gern zum Tanz auffordern, und wer nicht mehr auf den eigenen Beinen tanzen kann, erinnert sich auch im Rollstuhl bei den flotten Klängen an die Jugend. Für die musikalische Stimmung sorgt Alleinunterhalter Friedel Fox.

Nicole Heidger, Leiter des Seniorenzentrums St. Josef Kaisersesch

Nicole Heidger, Leiterin des Seniorenzentrums, freut sich über das gelungene Fest. Sie betont: „Alle Mitarbeitenden und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben das alles mit viel Herzblut organisiert und aufgebaut. Dafür möchte ich ihnen danken.“ Sie bedankt sich auch beim Förderverein der Einrichtung und der Stadt Kaisersesch, die die Zelte zur Verfügung gestellt hat. Einen Beitrag zum Gelingen des Festes haben auch die Firmlinge geleistet, berichtet Nicole Heidger.

Die Kaisersescher Unternehmer haben die Preise für eine Tombola gestiftet. Die Spannung steigt, als die Preise verteilt werden, die meist nützlich für die ältere Generation sind, etwa Massagegutscheine oder Hygieneartikel und Cremes aus der Apotheke.

Mit Grillgut zum Mittagessen hat das Sommerfest begonnen. Während die Gäste mit der Tombola beschäftigt sind, decken die Mitarbeiterinnen die Tische für Kaffee und Kuchen. Danach feiern die Gäste bei kühlen Getränken weiter bis zum frühen Abend.