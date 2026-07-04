Die Schwerter gekreuzt
Robin kämpft bald auf Kaisersescher Bühne
Robin Hood (Lukas Baulig, links) und sein Widersacher Guy von Gisborne (Tim Scheider) kreuzen auf der Freilichtbühne Kaisersesch
Robin Hood (Lukas Baulig, links) und sein Widersacher Guy von Gisborne (Tim Scheider) kreuzen auf der Freilichtbühne Kaisersesch die Klingen.
Brigitte Meier

In Kürze lüftet das Sommernachtstheater der Freilichtbühne in Kaisersesch den Vorhang für das neue Stück: Robin Hood nimmt den Kampf gegen den Sheriff von Notingham und dessen verbündete Schurken auf. 

Lesezeit 1 Minute
Robin Hood, der Räuber mit edlen Absichten, hat schon viele Geschichtenerzähler, Schreiber, Filme- und Theatermacher fasziniert und zu unterschiedlichen Werken angeregt. Das Sommernachtstheater Kaisersesch fügt auf der Freilichtbühne am schiefen Turm eine neue, höchst unterhaltsame Version der „Legende von Robin Hood“ hinzu.

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