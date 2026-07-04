In Kürze lüftet das Sommernachtstheater der Freilichtbühne in Kaisersesch den Vorhang für das neue Stück: Robin Hood nimmt den Kampf gegen den Sheriff von Notingham und dessen verbündete Schurken auf.
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Robin Hood, der Räuber mit edlen Absichten, hat schon viele Geschichtenerzähler, Schreiber, Filme- und Theatermacher fasziniert und zu unterschiedlichen Werken angeregt. Das Sommernachtstheater Kaisersesch fügt auf der Freilichtbühne am schiefen Turm eine neue, höchst unterhaltsame Version der „Legende von Robin Hood“ hinzu.