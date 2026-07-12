Das Ensemble TheaterKultur bringt in Kaisersesch ein Schauspiel rund um legendären Freiheitskämpfer Robin Hood auf die Bühne. So ziehen die 35 Darsteller ihr Publikum in ihren Bann.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn Kaisersescher zu Angelsachsen werden, das Eifelstädtchen sich in Nottingham verwandelt und der Escher Tann zum Sherwood Forrest wird, dann haben Regisseur Stephan Hilken und Dramaturgin Kirsten Roscher die Finger im Spiel. Diese entführten kürzlich beim Sommernachtstheater unter freiem Himmel mit ihrem Ensemble TheaterKultur Kaisersesch mit dem Stück „Die Legende von Robin Hood“ ins späte 12.