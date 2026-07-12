Aufführung unter freiem Himmel
Robin Hood zieht durch Kaisersesch
Das Ensemble TheaterKultur Kaisersesch brachte am Wochenende "Die Legende von Robin Hood" unter freiem Himmel auf die Bühne.
Das Ensemble TheaterKultur Kaisersesch brachte am Wochenende "Die Legende von Robin Hood" unter freiem Himmel auf die Bühne.
Thomas Esser

Das Ensemble TheaterKultur bringt in Kaisersesch ein Schauspiel rund um legendären Freiheitskämpfer Robin Hood auf die Bühne. So ziehen die 35 Darsteller ihr Publikum in ihren Bann.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn Kaisersescher zu Angelsachsen werden, das Eifelstädtchen sich in Nottingham verwandelt und der Escher Tann zum Sherwood Forrest wird, dann haben Regisseur Stephan Hilken und Dramaturgin Kirsten Roscher die Finger im Spiel. Diese entführten kürzlich beim Sommernachtstheater unter freiem Himmel mit ihrem Ensemble TheaterKultur Kaisersesch mit dem Stück „Die Legende von Robin Hood“ ins späte 12.
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