Ritter in Rüstungen, Schalmei und Laute erklingen: Das Mittelalterspektakel in Cochem lockte Hunderte Einheimische und Gäste auf die Reichsburg hoch über der Mosel.

Ein gutes Dutzend krachende Böllerschüsse hallten unüberhörbar durch das Moseltal und waren am Wochenende einmal mehr das traditionelle Startsignal für das überregional beliebte Mittelalterspektakel der Reichsburg. Abgegeben von jenem historischen Bauwerk, bildete sich unterhalb des Cochemer Wahrzeichens bereits am Eröffnungstag eine lange Warteschlange mit vielen Hundert neugierigen Besuchern, die wieder mit Kind und Kegel zu dem Sommerevent angereist waren.

Letztgenannten konnte man die Erwartungsfreude schon von den Gesichtern ablesen, denn: Bereits beim Anstieg auf den Schlossberg drangen ihnen mittelalterliche Klänge und die deftigen Gerüche aus historischen Feldküchen entgegen. Zum Instrumentalspiel mit Laute, Schalmei, Fidel, Harfe und Querflöte, zogen gleich am Fuß der Reichsburg versierte Bänkelsänger die Besucher mit althergebrachten Liebesballaden und Moritatengesang in ihren Bann.

i Bänkelsänger, Varietékünstler, Blödelbarden und Schwertkämpfer prägten neben einem gut bestückten Mittelaltermarkt auch in diesem Jahr das unterhaltsame Geschehen. Thomas Esser

Vorbei an den Zelten und Ständen des Mittelaltermarktes mit seinen meist rustikalen Angeboten, gelangte man in den Rosenhof, wo sich von Beginn an rund um die große Eventbühne eine fast unüberschaubare Menschenmenge drängte. Offensichtlich wollte sich niemand die von Abwechslungen geprägte Unterhaltungsshow entgehen lassen. Und die geizte nicht mit Sehenswertem. Varietékünstler mit tollen Showeinlagen, fingerfertige Jongleure, amüsante Gaukler, durchtrainierte Schwertkämpfer und musizierende Barden sorgten dort für willkommene Kurzweil.

Parallel zu der guten Unterhaltung brauchten die Burggäste auch nicht auf eine leckere Versorgung für ihr leibliches Wohl zu verzichten. Ob es nun süßer Met aus dem gedrehten hölzernen Trinkhorn, gut gekühlte Cervisia, eine Biersorte der Kelten, aus dem Becher oder fruchtiger Wein aus dem Krug sein sollte. Bei „Ritter & Co.“ wurde den Besuchern jeder Wunsch von den Augen abgelesen. Zwar hätte man auf feuchten Segen vom Himmel gern verzichtet, doch boten aufgestellte Sonnenschirme und mitgeführte Parapluies überwiegend ausreichenden Schutz.