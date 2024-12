Zeugnis der Geschichte Risse in Zells Viereckigen Turm Winfried Simon 22.12.2024, 12:00 Uhr

i Der Viereckige Turm ist neben dem Runden Turm (im Hintergrund) ein Wahrzeichen der Stadt Zell. Winfried Simon. RZ

Ein wichtiger Überrest der mittelalterlichen Stadtmauer von Zell bröckelt. Die Moselstadt muss handeln. Was das genau heißt, ist noch zu klären.

Der Viereckige Turm oberhalb der Altstadt von Zell und mit einer Höhe von 22 Metern der frühere Hauptturm der ehemaligen Stadtbefestigung, muss saniert werden – in welchem Umfang und was das kostet, ist noch unklar. Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen teilte auf der jüngsten Stadtratssitzung mit, dass die aus Bruchsteinen bestehenden Außenwände des Turms am manchen Stellen Risse aufweisen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen