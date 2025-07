Verbandsgemeinden müssen laut Feuerwehrverordnung ihre Ortsgemeinden jeweils einer Risikoklasse einstufen. Für Bad Bertrich, Lutzerath und die Stadt Ulmen stand nun die Höherstufung an.

Die Verbandsgemeinde (VG) Ulmen hat die Risikoklassen der Feuerwehren neu angepasst. Dies betrifft aktuell drei Gemeinden, die höher einzustufen waren: Bad Bertrich, Lutzerath und die Stadt Ulmen. Damit verbunden sind zukünftige Investitionen für Fahrzeuge, Ausrüstung und Unterbringungsmöglichkeiten, gerade in Kennfus und Lutzerath.

Die Gemeinde Bad Bertrich wurde von der Risikoklasse 2 in die Risikoklasse 3 eingestuft. Dies hat nach der Feuerwehrverordnung zur Folge, dass ein Einsatzleitwagen vorgehalten werden muss. Vorgeschlagen ist, dass dieses Fahrzeug im Ortsteil Kennfus stationiert werden soll, da aus Kennfus eine starke personelle Unterstützung – gerade bei der Tagesalarmstärke für Bad Bertrich – erfolgen kann. Dabei soll ein Mannschaftstransportfahrzeug eingesetzt werden, das dann der Führungsunterstützung dient. Vorgesehen ist, dass das neue Fahrzeug in einem seitlichen neuen Anbau an das bestehende Gerätehaus untergebracht wird.

Der Anbau dieser Halle dürfte etwa 39.000 Euro kosten, für das Fahrzeug sind 23.000 Euro veranschlagt. Diese Kosten könnten durch die in Aussicht gestellten pauschalen Landesmittel für dieses Jahr in Höhe von fast 100.000 Euro gedeckt werden. Allerdings muss der Hallenanbau öffentlich ausgeschrieben werden. Der Verbandsgemeinderat stimmte den Vorhaben zu.

Die Feuerwehrverordnung sieht vor, dass die Verbandsgemeinde jede Ortsgemeinde in eine Risikoklasse für Brandgefahren, für technische Gefahren und Gefahren durch Naturereignisse, für Gefahren durch atomare, biologische und chemische Gefahrstoffe sowie Gefahren auf und in Gewässern sowie durch Gewässer einzuordnen hat. Dabei spielt die Gesamtstruktur des Ortes, zu der beispielsweise größere Beherbergungsbetriebe, Industrie- und Gewerbebetriebe, die Größe von Gebäuden, Warenhäuser und Lagerplätze, Heime und Krankenhäusern gehören, eine Rolle. Die letzte Anpassung für die Verbandsgemeinde Ulmen fand 2016 statt.