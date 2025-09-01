Den Markt aufmischen will ein Projekt von der Mosel, zu dem sich 25 Moselwinzer und das staatliche DLR Mosel zusammengeschlossen haben: Sie haben einen entalkoholisierten Wein herausgebracht, der moseltypisch sein soll. Ein erster Geschmackstest.

„Kab Zero“ – das klingt nach einer Formel für ein geheimes Militärprojekt oder den Namen einer neuen Jazzband. Ist es aber nicht: Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich eine ungewöhnliche Kooperation von Weinmachern und einer staatlichen Stelle. Es geht um einen alkoholfreien Riesling. Genauer gesagt um einen Kabinett auf Riesling-Basis, der den Markt revolutionieren soll, weil er eine Nische besetzt – deshalb der Name Kab Zero. „Viele haben alkoholfreie Weine belächelt, aber wir müssen wahrnehmen, dass sich das Konsumverhalten verändert“, sagt Norbert Müller, der Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Mosel (DLR Mosel).

1 Weshalb ist das DLR Mosel ein Joint Venture mit Winzern eingegangen? Das große Anliegen sei es, die Steillagen an der Mosel zu erhalten, sagt DLR-Chef Müller – und sich in der Richtung mit Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) einig. Vor diesem Hintergrund sei es „die Pflicht des DLR, Lösungen in solchen Zeiten anzubieten, die den Winzern helfen“, betont Müller. Deswegen sei vor einem Jahr ein Projekt mit 24 Winzerbetrieben ins Leben gerufen worden. Das Ziel: einen entalkoholisierten Wein auf den Markt bringen, der zündet – und nach Mosel schmeckt. Müller beziffert den Anteil alkoholfreier Getränke am Weinmarkt mit 1,5 Prozent – „scheinbar bedeutungslos wenig“. Aber wer wisse, dass sich der Marktanteil 2024 gegenüber dem Vorjahr mit plus 86 Prozent fast verdoppelt habe, der wisse, wo die Reise hingeht. Experten halten sogar einen Marktanteil von 10 Prozent für realistisch. Die Zielangabe von 2024 lautete, einen „Riesling Kabinett Style“ als alkoholfreie Variante zu produzieren.

„Wir wollen als Moselregion die Asse ausspielen, die wir haben.“

Achim Rosch, Chef-Önologe beim DLR Mosel

2Wieso hängt die Messlatte beim Weinprojekt so hoch? „Es kann nur Riesling sein.“ Für Norbert Müller und die Mitstreiter stand früh fest, dass ein Produkt kreiert werden sollte, das für die Mosel steht. „Und kein anderes Produkt auf der Welt verkörpert die Mosel wie Kabinett und Riesling.“ Das DLR begab sich auf die Suche nach einem Dienstleister, der eine Vakuumdestillation, gefolgt von einer Aromenrückgewinnung gewährleisten kann. Denn gerade die Aromen bleiben beim Entalkoholisierungsprozess oftmals auf der Strecke. Fündig wurde das DLR Mosel bei einem hessischen Betrieb, der über eine hochmoderne Anlage verfügt. 24 Betriebe zwischen Cochem und der Obermosel sprangen auf den Zug auf. „Und das bei einem Verfahren, das keiner zuvor kannte.“ Man betrat Neuland – und jeder Betrieb musste mindestens 1000 Liter für ein Gemeinschaftscuvée ans DLR abliefern. „Das musste ein hochwertiges Ausgangsprodukt sein, deswegen haben wir die Latte an die Winzer hochgelegt“, sagt Müller. In gemeinsamen Blindverkostungen schließlich ließen sich geeignete Produkte finden, von stillem bis schäumenden Varianten. Jeder Betrieb bekam das Produkt in Flaschenform zurück.

3Wie schmeckt denn der Kab Zero? „Der Kabinett ist unsere Geheimwaffe, keiner kann ihn so gut wie wir Moselwinzer“, sagt Johannes Selbach. Wer im Ausland nach Riesling und Kabinett frage, der komme zuerst zu Moselweinen, betont der Inhaber des Weingutes Selbach-Oster aus Zeltingen-Rachtig. Er habe zuletzt immer mehr Anfragen aus dem Ausland nach alkoholfreien Weinen erhalten. Fast 100.000 Flaschen habe sein Betrieb verkaufen können von zugekauften Produkten. „Wir haben nichts dafür getan, und das Ding ist aufgegangen wie ein Hefeteig“, beschreibt Selbach dies bildlich. Im Markt gefehlt habe aber ein Getränk, das nach Riesling schmeckt. Dem DLR sei es gelungen, die Winzer unter einen Hut zu bringen und ein hochwertiges Endresultat zu erreichen. Im Glas entfaltet der stille Kab Zero tatsächlich typische Riesling-Aromen mit Südfrüchten wie Limette oder Pfirsich – nicht nur für Selbach faszinierend. Gegenüber anderen alkoholfreien Weinen ergibt sich auch auf der Zunge kein störender Ton, das Produkt wirkt sehr harmonisch. Gleiches gilt bei der schäumenden Variante, mit der ein Drittel von insgesamt 40.000 Litern gefüllt wurden. Der Trinkfluss ist vorhanden und sehr angenehm.

i Der Kab Zero von der Mosel soll den Markt der entalkholisierten Weine aufmischen. Thomas Brost

4Wie kommt der Kab Zero von der Mosel an, und was soll er kosten? Ist der Kabinett häufig das Flaggschiff bei den Moselwinzern, so habe er in seiner Vinothek mit der alkoholfreien Variante „ein sehr gutes Feedback“ erhalten, betont Winzer Selbach. Zudem sei dieses Projekt „eine Supersache, weil viele Kollegen an einem Strang ziehen“. Große wie kleinere Betriebe träfen sich „ohne Dünkel“ auf Augenhöhe. „Wir hoffen, dass noch andere Kollegen mit an Bord kommen werden.“ Dass der Wein mindestens 10 Euro je Flasche kostet, sei, wie DLR-Chefönologe Achim Rosch betont, auch dem hohen Erzeugungsaufwand geschuldet. Das Verfahren sei teuer, zudem gebe es einen Volumenverlust von mehr als 10 Prozent, und die Winzer selbst könnte ein solches Produkt nicht herstellen.

DLR-Experte Peter Meurer hat einen Leitfaden geschrieben, damit die teilnehmenden Winzer wissen, was zu tun ist. Bei Winzer Selbach kostet der schäumende Kab Zero 15, die stille Variante 14 Euro. Achim Rosch vom DLR schwärmt: „Man riecht den Fruchtkorb, der typisch für Riesling ist, heraus. Wir müssen als Region die Asse spielen, die wir zur Verfügung haben.“ Und für Johannes Selbach steht fest: „Was wir jetzt hier haben, ist kein 08/15-Getränk, sondern ein sehr hochwertiges Produkt.“ Man darf gespannt sein, in wie vielen Gläsern dieses landen wird.

Diese Weingüter sind mit von der Partie

Folgende Weingüter machen zurzeit mit: Konstantinhöhe, Losen-Bockstanz, Selbach-Oster, Hirschen-Schuster, Stefanie Vornhecke, Haart, CA Hausmann, Matthias Löwen, Göbel-Schleyer Erben, Peter Börker, Caspari Kappel, DRK-Sozialwerk, Weinmanufaktur Lehmen, Reverchon, Gebrüder Simon, Witwe Thanisch, Lehr- und Versuchsweingut für Steillagenweinbach, Lütticken, Ernst Steffens, Lütz, Rebenhof, Spier, Steinfelderhof, Kiebel, Lotz. red