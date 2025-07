Ein bunter und erlebnisreicher Sonntag bleibt vielen in Erinnerung und bewirkt weit darüberhinaus Gutes: Das Kinderfest in Cochem lockte erneut zahlreiche Besucher an. Der Kinderschutzbund Cochem-Zell hieß am eigenen Stand viele Kinder und Familien willkommen und bot ein abwechslungsreiches Programm, das unter anderem ein Kinderrechtequiz, Riesenseifenblasen und die Gestaltung von Stofftaschen umfasste.

Ein besonderes Highlight des Festes war der riesige Kuchen der Bäckerei „Die Lohners“, der von Verbandsgemeindebürgermeister Wolfgang Lambertz und Stadtbürgermeister Walter Schmitz angeschnitten wurde. Der Verkauf des Kuchens brachte eine beeindruckende Summe ein, die nun dem Kinderschutzbund zugutekommt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„ Wir werden die Spendensumme sinnvoll für die Kinder und Familien der Region einsetzen.“

Christiane Breido, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Cochem-Zell

Bernd Kütscher, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bäckerei „Die Lohners“, überreichte gemeinsam mit Inhaber Achim Lohner einen Scheck über 3000 Euro an die Vertreterinnen und Vertreter des Kinderschutzbundes. „Wir freuen uns, die Kinder und Familien mit unserer Spende direkt hier vor Ort unterstützen zu können“, erklärte Achim Lohner bei der Übergabe.

Auch Wolfgang Lambertz und Stadtbürgermeister Schmitz waren erfreut über die Spendenaktion der Bäckerei. Christiane Breido, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Cochem-Zell, bedankte sich. „Wir sind dankbar für die Unterstützung und das Vertrauen, das uns die Bäckerei Lohner entgegenbringt. Wir werden die Spendensumme sinnvoll für die Kinder und Familien der Region einsetzen.“

Viele Projekte laufen schon

Aktuell begleitet der Kinderschutzbund die Familien in der Region durch die „Kümmerer“ in der Kinderarztpraxis Dr. Reinhold Jansen sowie durch telefonische Beratungen der zertifizierten Kursleiterinnen und Kursleiter des Programms „Starke Eltern – Starke Kinder“. Für diejenigen, die sich intensiver mit dem Thema Kinderrechte auseinandersetzen möchten, bietet der Literatenweg in Senheim eine Ausstellung mit Texten von Kindern und für Kinder an, die seit dem 17. Juli eröffnet ist.

Zusätzlich plant der Kinderschutzbund, sich gemeinsam mit der Kreisverwaltung am Weltkindertag am 20. September zu beteiligen. Ein Herbst-Workshop zur Steinbearbeitung in Senheim, in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Cochem, ist ebenfalls in Vorbereitung, um Kinderrechteplätze in der Region zu schaffen und so das Bewusstsein für die Rechte der Kinder zu stärken. Die Spende leistet einen wertvollen Beitrag zu Unterstützung lokaler Initiativen, die einen entscheidenden Beitrag zum Wohl von Kindern und Familien in der Region beitragen, so das Fazit in der Pressemitteilung.