Lieferketten unter Druck Rhein-Niedrigwasser bremst Schifffahrt auf der Mosel Birgit Pielen 31.07.2026, 06:00 Uhr

i Das Frachtschiff auf der Mosel transportiert Metallabfälle. Aufgrund des Niedrigwassers im Rhein muss die Ladekapazität reduziert werden. Die Transportkosten werden dadurch teurer. Birgit Pielen

Das Niedrigwasser auf dem Rhein bremst auch den Schiffsverkehr auf der Mosel. Frachter und Tanker fahren teils nur mit 30 bis 40 Prozent Ladung, Transportkosten steigen deutlich. Erste Lieferengpässe bei Kraftstoffen sind bereits spürbar.

Das Niedrigwasser des Rheins wirkt sich auch auf die Mosel aus – und hat wirtschaftliche Folgen. Güterschiffe, die vom Rhein in die Mosel fahren oder umgekehrt, müssen ihre Beladung deutlich reduzieren, weil auf dem Rhein der Tiefgang extrem begrenzt ist.







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