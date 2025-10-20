Missstand behoben Rewe Cochem: Es gibt wieder Behindertenparkplätze Brigitte Meier 20.10.2025, 17:22 Uhr

i Die Sanierung des Parkdecks an der Rewe-Filiale in Cochem ist aufwendig und schwierig. Phasenweise gab es am Rewe keine Stellplätze für Autos von Menschen mit Gehbehinderung. Doch dieses Defizit wurde behoben. David Ditzer

Seit gefühlt einer Ewigkeit wird das Parkdeck vor Rewe und Aldi in Cochem saniert. Für die Arbeiten mussten kurzzeitig Parkplätze für Menschen mit Behinderung weichen. Gegenüber unserer Zeitung prangerte ein Betroffener dies an. So reagiert Rewe.

Kunden und Kundinnen mit Behinderung standen auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Cochem-Cond bis vor Kurzem vor einem Problem. Denn die für sie ausgewiesenen Parkplätze standen ihnen nicht mehr wie gewohnt zur Verfügung. „Diese Parkplätze mussten einem Unterstand für Einkaufswagen weichen“, teilte ein Betroffener der RZ-Redaktion mit.







