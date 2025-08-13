Seit Juli steht ein zweiter Rettungswagen in Zell. Er konnte jedoch bisher die Notfallversorgung nicht rund um die Uhr unterstützen. Das soll sich laut der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz ab September ändern.

Zell. Wegen der Schließung des Klinikums Mittelmosel in Zell befürchtet die Bevölkerung eine Verschlechterung der Notfallversorgung in ihrem Landkreis. Laut der zuständigen Rettungsdienstbehörde (Kreisverwaltung Mayen-Koblenz) gilt diese allerdings schon jetzt als gesichert.

Zweiter Rettungswagen für Zell

Dennoch werden Maßnahmen ergriffen, um den Wegfall des Klinikums zu kompensieren. Ein Ansatz: ein zusätzlicher Rettungswagen für Zell. Seit Juli ist er stationiert, konnte aber bisher nicht rund um die Uhr einsatzbereit sein. Grund dafür war fehlendes Personal. Die Kreisverwaltung Cochem-Zell teilte jetzt mit, dass er ab dem 1. September vollständig und rund um die Uhr für Notfalleinsätze zur Verfügung stehen soll.

Durch diese Unterstützung soll die rettungsdienstliche Abdeckung, insbesondere im Raum Zell, verbessert werden. Insgesamt sind im Landkreis nun sechs Rettungswagen an fünf Standorten stationiert: Dazu gehören Zell, Kaisersesch, Lutzerath und Senheim.

Durchschnittliche Eintreffzeiten unter den Vorgaben

Die Zahlen sprechen aber schon jetzt für die rettungsdienstliche Abdeckung im Kreisgebiet. Die gesetzlich vorgegebene Hilfeleistungsfrist von 15 Minuten wird mit der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10.28 Minuten im Kreis Cochem-Zell deutlich unterschritten.

Das Gleiche gilt der Mitteilung zufolge für die Luftrettung. Der Rettungshubschrauber bei Wittlich erreicht beispielsweise eine durchschnittliche Eintreffzeit von nur 8.35 Minuten. Die Zeit des Koblenzer Rettungshubschraubers liegt bei 12.35 Minuten und die des Hubschraubers am Nürburgring bei 10.12 Minuten.

Monitoring als Verbesserungsmaßnahme

Der Landkreis ruht sich nach eigenen Angaben aber nicht auf diesen Zeiten aus. Gemeinsam mit der zuständigen Rettungsdienstbehörde beschloss der Kreistag, ein engmaschiges Monitoring der Versorgungslage durchzuführen. Dieses soll regelmäßig von der Rettungsdienstbehörde ausgewertet werden. Wann die ersten Datensätze präsentiert werden können, ist jedoch noch unklar.